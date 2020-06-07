Diyarbakır'ın koronavirüs vakası görülmeyen tek ilçesi unvanını kaybetti - Son Dakika

Diyarbakır'ın koronavirüs vakası görülmeyen tek ilçesi unvanını kaybetti

Diyarbakır'ın koronavirüs vakası görülmeyen tek ilçesi unvanını kaybetti Askere gitmeden önce baba ocağını ziyaret eden gencin korona virüs testi pozitif çıktı Filyasyon ekipleri, genci ziyarete gelenlere test yaparken mahalle tedbir amaçlı karantinaya alındı Diyarbakır'ın Kocaköy...

Diyarbakır'ın koronavirüs vakası görülmeyen tek ilçesi unvanını kaybetti Askere gitmeden önce baba ocağını ziyaret eden gencin korona virüs testi pozitif çıktı Filyasyon ekipleri, genci ziyarete gelenlere test yaparken mahalle tedbir amaçlı karantinaya alındı DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine İstanbul'dan askere gitmek için baba ocağını gelen gencin korona virüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, genci ziyarete gelen 70 kişiye ulaşarak test yaparken, mahalledeki bazı noktalar tedbir amaçlı karantinaya alındı. İstanbul'dan askere gitmeden önce baba ocağı Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesinde baba ocağına gelen E.D., kendisini ziyarete gelen 70 kişiyle temasta bulundu. Daha sonra askerlik şubesine giden E.D.'nin burada yapılan testlerinde korona virüs taşıdığı belirlendi. Filyasyon ekiplerinin çalışmaları sonucu E.D. ile temas edenler belirlenerek test yapıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin bazı noktalarını tedbir amaçlı karantinaya aldı. Jandarma ekipleri mahallenin etrafında güvenlik önlemi alırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı kaydedildi. Diyarbakır'da korona virüsü tespit edilmeyen tek ilçe unvanına sahip olan Kocaköy, bu vaka sonrası unvanını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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