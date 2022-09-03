Diyarbakır'da mağaralarda yüzme keyfi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Bırkleyn mağaraları, sıcaktan bunalan vatandaşların serinlemek için tercih ettiği mekan haline geldi.

Lice ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında yer alan ve antik çağda yerleşim yeri olarak kullanılan Bırkleyn mağaraları, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı bölgede yoğun ilgi görüyor.

Bırkleyn mağaraları özellikle bölgenin terörden temizlenmesiyle sık ziyaret edilen bir mekan olarak dikkati çekiyor.

Ziyaretçiler, doğal güzelliğiyle de öne çıkan bölgede piknik yapıyor, mağaralar arasından akan suda yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Bingöl'den arkadaşlarıyla bölgeyi ziyaret eden Cihan Yolagelen, AA muhabirine, havanın sıcak olduğu dönemde insanların piknik yapmak ve yüzmek için Bırkleyn mağaralarını tercih ettiğini söyledi.

Diyarbakır ve Bingöl'den bölgeye yoğun ilgi olduğunu ifade eden Yolagelen, bölgenin mesire alanı olarak da kullanıldığını belirtti.

Yörenin tarihi dokusunun bulunduğunu ifade eden Yolagelen, şöyle konuştu:

"Rivayetlere göre, Büyük İskender sefere çıkarken askerleriyle birlikte bu mağarada konaklıyor. Biz de arkadaşlarımla hafta sonunu değerlendirmek için buraya geldik. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Bu alan güzel bir çalışmayla turizme kazandırabilir. Bırkleyn mağaraları havanın sıcak olduğu bu dönemlerde insanların uğrak yeri haline geldi."

Danimarka'dan tatil için gelen Şaban Biliren de ilk defa geldiği Bırkleyn mağaralarını çok beğendiğini aktardı.

Herkesi bölgeyi görmeye davet eden Biliren, "Burada büyük bir tarih yatıyor. Çok güzel 2 mağara var. Alanın turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bölgede yüzdük, piknik yaptık ve tarihi mağaraları gezdik. Çok beğendik. Yine buraya geleceğim." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinden gelen Mahmut Doğuç ise arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geldiğini, bölgeyi çok beğendiğini anlattı.

Havanın sıcak olması nedeniyle Bırkleyn mağaraları arasından akan suda yüzdüğünü anlatan Doğuç, "Gerçekten görülmeye değer bir yer. Su buz gibi." dedi.