Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

07.08.2022 15:47
Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte Kengerli Mahallesi'nde hayvan otlatan Suriye uyruklu Ahmet Elderviş, serinlemek için Kuruçay Baraj Gölü'ne girdi.

Elderviş'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşı 112 Acil'den yardım istedi.

Olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK). AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Elderviş'in cansız bedenine ulaşıldı.

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Diyarbakır'da gölete giren Suriyeli çocuk kayboldu Diyarbakır'da gölete giren Suriyeli çocuk kayboldu
Kaynak: AA

Diyarbakır, Suriye, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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