Diyarbakır surlarındaki restorasyonda 2'nci etap çalışmaları başladı - Son Dakika

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının ortaya çıkarılması için surlara bitişik ve yakın olan yapıların yıkımına, 2'nci etap çalışmalarıyla başlandı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kamulaştırma ve yıkım işleminin 4 etaptan oluştuğunu belirterek, 2'nci etapta 220 yapının yıkımını gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan ve tahrip olmuş bölümleriyle ilgili restorasyon çalışmalarının devam ettiği 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının dış kısmındaki surlara bitişik yapıların yıkımına başlandı. 4 etaptan oluşan kamulaştırma ve boşaltılma çalışmasının tamamlanmasıyla surların etrafında kesintisiz olarak yürünebilecek. Yıkım işlemini yerinde inceleyen Vali Münir Karaloğlu, ikinci etapta 220 yapının yıkımına başlandığını belirtti. Yıkımını gerçekleştirdikleri yapıların birçoğunun sur taşlarından oluştuğunu aktaran Karaloğlu, bu taşların ayıklanarak surlarda devam eden restorasyonda tekrar kullanılacağını söyledi.