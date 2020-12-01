Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi

01.12.2020 21:39
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi, System.String[]

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, vatandaşlarla bir araya geldiği sosyal medya buluşmalarında, "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" ile ilgili uyarılarda bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, vatandaşlarla bir araya geldiği sosyal medya buluşmalarında, "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" ile ilgili uyarılarda bulundu.

Pandemi sürecinin iletişime yansıyan olumsuz etkisinin en aza indirilmesi ve ulaşılabilirliğin sağlanması amacıyla Vali Karaloğlu tarafından gerçekleştirilen "Vali Münir Karaloğlu ile Sosyal Medya Buluşmaları" Hani ilçesi ile devam etti.

İki haftada bir farklı bir ilçenin sorunlarının masaya yatırıldığı buluşmada Karaloğlu, canlı yayında Hanili vatandaşların sorularını yanıtladı, talep ve görüşlerini değerlendirdi.

Vatandaşlar tarafından yoğun katılım sağlanan, Valiliğin Twitter, Facebook, Youtube ile Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanan sosyal medya buluşmalarında Karaloğlu, vatandaşlardan gelen sorular kapsamında yol, alt yapı, ulaşım ve sosyal alanlardan, spor tesislerine kadar her yönüyle Hani'de yapılan çalışmaları, planlanan projeleri anlattı.

Karaloğlu, pandemiyle mücadelenin kentte, ülkede ve dünyada devam ettiğini, artık ikinci dalganın en şiddetli şekilde hissedildiğini söyledi.

Hastanelerde, yoğun bakımda ve entübe vatandaşların sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Karaloğlu, vatandaşın alınan tedbirlere uymasıyla mücadelede başarılı olunabileceğini vurguladı.

Mart ayından bu yana sağlık çalışanlarının çok yorulduğunu dile getiren Karaloğlu, "İnsanların dayanamayacağı kaldıramayacağı işleri yapmasını da bekleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bu gece saat 21.00'de başlayıp sabah saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Bundan sonra da ikinci bir karara kadar da devam edecek. Saat 21.00 öncesinde herkes işini bitirsin ve evine yerleşmiş olsun. Yine 4 Aralık cuma günü saat 21.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var."

Üretim, imalat, tedarik, lojistik zincirlerinin aksamaması ve sağlık, orman ve tarım faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için bu kısıtlamalara tabi olmayacağını aktaran Karaloğlu, cumartesi ve pazar günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında market, bakkal, manav, kasap, fırın ve kuruyemişçi gibi iş yerlerinin de kısıtlamaya tabi olmayacağını ve vatandaşların araç kullanmadan ihtiyaçlarını buradan karşılayabileceklerini belirtti.

"Birlikte bu mücadeleyi verirsek başarılı oluruz"

Sokağa çıkma kısıtlamalarında 65 yaş üstündeki vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Birimlerinin desteğiyle karşılayabileceklerini kaydeden Karaloğlu, lokanta ve restoranların cumartesi ve pazar günleri paket servisi yapabileceklerin aktardı.

Karaloğlu, kamu kurumlarındaki mesailerin yarından itibaren sabah 10.00'da başlayıp 16.00'da sona ereceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Alınan kurallara harfiyen uyulursa inşallah hep birlikte virüsle mücadeleyi kazanabiliriz. Yoksa sadece benim sadece devletin veya fert olarak tek tek sizin istemeniz değil topyekün her birimiz birlikte bu mücadeleyi verirsek başarılı oluruz."

Önümüzdeki yıl kentteki çağrı merkezleri sayısı 5 çıkacak

Karaloğlu, bir vatandaşın kentteki işsizlik sorunuyla ilgili sorusuna ise 15 gün önce kentte bütün paydaşların katıldığı "Mesleki Eğitime Erişim Seferberliği" toplantısı yaptıklarını anımsattı.

Kente geldiği günden beri en çok istihdam olanaklarının arttırılması üzerinde çalıştığı anlatan Karaloğlu, şunları aktardı:

"Diyarbakır, bir çağrı merkezine dönüşüyor. Bir çağrı merkezimiz vardı. İnşallah 2021'de çağrı merkezlerimizin sayısı 5'e yükselecek. En kolay en pratik istihdam yaratılan alanlardan biri çağrı merkezleri ikincisi de tekstil, hazır, giyim ve konfeksiyon sektörü. Tekstil ve Konfeksiyon İhtisas Sanayi Bölgemizle ilgili şu anda alt yapı çalışmalarımız bitmek üzere. Bu yılın sonunda ocak ayı başında organize sanayi bölgemizin bütün alt yapısı bitmiş olacak. Orada şu an zaten yapımı bitmiş fabrikalarımız var. 10 bin insanımıza inşallah iş imkanı sağlamış olacağız. Diyarbakır inşallah gelecek dönem istihdam konusunda daha iyi bir sürece girmiş olacak ama bu sadece devletin, ilin valisi olarak benim çabamla olacak gayretimle çözülebilecek bir konu değil. Yatırımcıların iş verenlerimizin el birliğiyle bu konuda çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, İstihdam, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi - Son Dakika


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