Diyarbakır ve Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır ve Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır ve Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu
28.01.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 445 şüphelinin yakalandığını ve büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Manisa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 445 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır ve Manisa Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. ve bu sabah düğmeye bastık. Diyarbakır ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarımıza; 355 asayiş timi, 44 jandarma motorlu asayiş timi, 14 komando timi, toplam 1522 jandarma personeli ve 14 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. Eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda; 302 kilo çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kimyasal madde, çok sayıda tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi" dedi.

'HEDEFİMİZ SOKAK SATICILARIYDI'

Yerlikaya, operasyonlarda 445 şüphelinin yakalandığını kaydederek, "Operasyonlardaki hedefimiz; özellikle gençlerimizi hedef alan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Diyarbakır, Güvenlik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:48
Real Madrid’den Arda Güler için olay açıklama
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:54:48. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır ve Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.