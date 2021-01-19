Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 2021 yılını yatırım yılı olarak belirledi - Son Dakika

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 2021 yılını yatırım yılı olarak belirledi

19.01.2021 13:29
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 2021 yılını yatırım yılı olarak belirledi, System.String[]

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe için 2021'in belirlenen projelerin hayata geçirilmesiyle yatırım yılı olacağını bildirdi.

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe için 2021'in belirlenen projelerin hayata geçirilmesiyle yatırım yılı olacağını bildirdi.

Beşikci, 2020 yılında yol, asfalt, kaldırım, parke ve sosyal tesisler ile birçok projenin tamamlandığını belirtti.

"İlçemizde vatandaşlarımızın kronikleşen sorunlarını birbir çözüme kavuştururken ortaya koyduğumuz günümüz belediyecilik anlayışının bir parçası olarak sosyal projelere de büyük bir önem verdik. En temel belediyecilik hizmetlerini en kaliteli ve en verimli şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak adına gayrette bulunduk, Bunun yanı sıra tamamladığımız yeşil alanlar ve sosyal alanlarla da vatandaşlarımızın 7'den 70'e faydalanacağı mekanları tasarladık." diyen Beşikci, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara maske, tulum ve hijyen seti dağıttık. İhtiyaç sahibi 1450 vatandaşa düzenli olarak gıda desteği sunduk. Alt yapı çalışmalarını iyileştirmek adına da 150 bin metrekare kilitli parke taşı, 80 bin ton sıcak asfalt, 35 kilometre yeni yol ve 7,5 kilometre kaldırım çalışmasını tamamladık."

Yenişehir Belediyesi olarak bütün kaynakların etkin ve verimli kullanılması için tüm çalışanlarla sıkı bir mali disiplini hayata geçirerek hizmetleri aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Beşikci, ilçede yıllardır ihmal edilen yolları asfaltla buluşturup, alt yapı konusundaki eksiklikleri gidererek mahallelerde oyun parkları, sosyal yaşam alanları oluşturduklarını belirtti.

Devletin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini aktaran Beşikci, şöyle konuştu:

"2021 yılını ilçemize 100 milyon yatırım bütçesi ayırarak, hazırlamış olduğumuz projelerimiz ve ilçemizde aralıksız olarak sürdüreceğimiz sosyal desteklerle adeta yatırım yılı ilan etmiş olacağız. Bu kapsamda Yenişehir ilçemizde yollarımızın konforunu artıracak, yeni bisiklet yolları yapacak ve ilçemize yakışır yeni konseptte 5 yeni parkımızı inşa edeceğiz. İlçemizde çocuklarımıza yönelik çocuk akademisi, bilgi evleri, gençlerimize kütüphane ve bilim-teknoloji atölyeleri, gençlik merkezlerini de kazandıracağız. Hayata geçireceğimiz sosyal projelerle gençlerimizin ve kadınlarımızın istihdamına yönelik mesleki kurslar düzenleyecek, dezavantajlı gruplarımıza ve yaşlılarımıza yeni projelerle ulaşmaya gayret edeceğiz. 2021 yılında hayata geçireceğimiz kültür, sanat ve sosyal projelerimizin yol haritasını belirledik. Bu yol haritası ve eylem planı çerçevesinde ihtiyaca cevap veren inovatif yaklaşımlarla tasarlanan birbirinden önemli çalışmaları gerçekleştireceğiz. İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve şehircilik alanında markalaşması için hem bir yandan belediyemize önemli kaynaklar yaratacak hem bu kaynakları vatandaşımıza kaliteli hizmet sunmak için değerlendireceğiz. İlçemizde hayata geçireceğimiz projelerle büyük bir farkındalık yaratacağımıza inanıyoruz."

Diyarbakır, Yenişehir, Hisarcık, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 2021 yılını yatırım yılı olarak belirledi - Son Dakika


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