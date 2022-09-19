Diyarbakır'da "Sanalda Güvenli Yaşa" projesi hayata geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Sanalda Güvenli Yaşa" projesi hayata geçirildi

19.09.2022 12:16
Diyarbakır'da "Sanalda Güvenli Yaşa" projesi hayata geçirildi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, vatandaşların siber güvenlik konularında bilinçlenebilmesi amacıyla başlatmış olduğu "Sanalda Güvenli Yaşa" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Siber Güvenlik Seminerleri ve etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, vatandaşların siber güvenlik konularında bilinçlenebilmesi amacıyla başlatmış olduğu "Sanalda Güvenli Yaşa" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Siber Güvenlik Seminerleri ve etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle "Sanalda Güvenli Yaşa" projesi kapsamında ilk etkinlikleri Nev Mekan Kütüphanesi ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, günümüzdeki en önemli sorunlardan birinin teknolojinin yanlış kullanılması olduğunu belirterek, teknolojinin her geçen gün hayatımızda daha fazla yer aldığını ifade etti.

Teknolojiyi bağımlı olmadan ve doğru bir şekilde kullanmak gerektiğine işaret eden Beşikci, şunları kaydetti:

"Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan teknolojinin yanlış kullanılması sonucu gençlerimizde maddi ve manevi kayıplar ile sağlık sorunları yaşanmakta. Bu durumların önüne geçebilmek ve teknolojinin kullanımı konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirebilmek amacıyla 'Sanalda Güvenli Yaşa' projemizi hayata geçirdik. bu kapsamda her yaş grubundan tüm vatandaşlarımıza yönelik olarak teknoloji, güvenli internet, sosyal medya, siber güvenlik gibi konularda çeşitli seminerlerimiz ve etkinliklerimiz olacak."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Sanalda Güvenli Yaşa' projesi hayata geçirildi - Son Dakika

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