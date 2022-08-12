Yenişehir Belediyesi zabıta ekiplerinden aralıksız denetim - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi zabıta ekiplerinden aralıksız denetim

12.08.2022 15:01
Yenişehir Belediyesi zabıta ekiplerinden aralıksız denetim

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yapmış oldukları denetimler ve bilgilendirme çalışmaları ile Yenişehir'de huzuru sağlıyor.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yapmış oldukları denetimler ve bilgilendirme çalışmaları ile Yenişehir'de huzuru sağlıyor.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzuru ve sağlığını korumak amacıyla seyyar satıcılara, işportacılara, marketlere ve pazarlara yönelik olarak yapmış olduğu denetimlerle ilçede huzuru sağlıyor.

Zabıta personelinin ilçedeki hayatın düzenli şekilde devamı ve vatandaşların huzurunun temini için aralıksız olarak denetimlerini sürdürdüklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci, belediye bünyesinde görevini icra eden zabıta personelin ilçede huzuru için aralıksız olarak ilçe genelinde denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Beşikci, "Bu çalışmaları çerçevesi kaldırım ve caddelerdeki seyyar satıcılara, işportacılara ve vatandaşın dini ve vicdanı duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeyi ilke haline getiren dilencilere karşı kurulan özel ekiple çalışmalarını yürütmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşabilmeleri adına ilçemizde bulunan marketler ve gıda işletmelerinde fahiş fiyat, stokçuluk ve KDV indirim denetimlerini sürdürürken aynı zamanda fırın, pastane ve unlu mamul imalatı yapan iş yerlerinde gramaj ve hijyen denetimlerini gerçekleştirmektedir. Her sabah erken saatlerde günlük semt pazarlarını denetleyerek, 153 ihbar hattımıza gelen şikayetlerin takibini yapmaktadırlar. Yenişehirli hemşerilerimiz huzurlu olduklarında bu huzur bizlere de yansıyor. Canla başla çalışan zabıta personelimize göstermiş oldukları gayretten ötürü çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

İlçenin temizliğinde de zabıta personelinin görev aldığını belirten Başkan Beşikci, "Zabıta Müdürlüğümüz ilçemizde bulunan ev ve işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp ve ayrıştırma kutularına zarar verilmesini ve bu kutulardaki atıkların çevreye dökülmesini önlemek ve atıklarını kurallara aykırı olarak bertaraf edenler hakkında işlem yapıp, yetkili mercilere bildirimde bulunma konularında belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ile iş birliği halinde çalışmaktadırlar" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır Yenişehir, Zabıta Müdürlüğü, Yenişehir, Hisarcık, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yenişehir Belediyesi zabıta ekiplerinden aralıksız denetim - Son Dakika

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