Diyarbakırlı hayırseverden çocuklara pizza ikramı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Şaban Bingöl adlı hayırsever genç, daha önce hiç pizza yememiş 200 yoksul çocuğa pizza dağıttı.

Silvan ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Şaban Bingöl, yokluk içinde zorlu bir hayat geçirdiği için yaşamından esinlenerek yardıma muhtaç ailelere ve yoksul çocuklara destek oluyor. Silvan'da yaşayan ve hayatında hiç pizza yemeyen 200 yoksul çocuğu belirleyen Bingöl, çocuklara pizza dağıtarak mutlu olmalarını sağladı. Hayatını yoksul ve yardıma muhtaç insanlara adayan Bingöl, küçük çocukların hayallerini gerçekleştirerek onlara umut olduğunu söyledi. Bingöl,"Ben 24 yaşındayım, yetim büyüdüm. Hayatımı yoksulluk içinde geçirdim, zorluklarla büyüdüm. Sokak çocukları başta olmak üzere, yetim, öksüz ve yardıma muhtaç çocuklara daha büyük umutlara ulaştırmak istiyorum. Bunları yaparken destekçilerine çok minnettarım, destekçilerim sayesinde ben de çocuklara umut oluyorum. Bugün Silvan ilçemizde bulunan hayatında hiç pizza yememiş çocuklara pizza dağıttık. Pizza yiyen bir çok çocuklarımızın mutluluğuna şahit olduk. Onlara umut olma adına çalışmalarımı sürdüreceğim" dedi.

Daha önce hayatında hiç pizza yemediğini söyleyen Poyraz Gecizi, "İlk kez pizza yiyorum. Daha önce hayatımda hiç pizza yememiştim. Tadı da gerçekten güzelmiş bundan sonrada inşallah pizza yemek nasip olur" dedi. - DİYARBAKIR