Son Dakika Haberleri: Diyarbakırspor'dan TFF Başkanı Özdemir'e destek
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Diyarbakırspor'dan TFF Başkanı Özdemir'e destek

1 saat önce

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Ekrem Karakoç, "Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir ülke futbolu için büyük bir kazanımdır.

Diyarbakırspor'dan TFF Başkanı Özdemir'e destek, System.String[]

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Ekrem Karakoç, "Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir ülke futbolu için büyük bir kazanımdır. Kulüpler arasında yaşanan kısır çekişmelere alet edilmesini doğru bulmuyoruz." dedi.

Başkan Karakoç, Özdemir'in sporu seven iş adamı kimliğiyle bugüne kadar Türk sporuna ve kulüplere maddi ve manevi olarak büyük destekler sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

" Nihat Özdemir'in kulüpler arasındaki kısır çekişmelere alet edilmemesi gereken bir değerdir. Kendisi bize göre büyük bir değerdir. Bugüne kadar bir çok kulübe ve spora kendi şirketlerinin aracılığıyla sponsor olmuş, maddi destek sağlamış ve kamp giderlerini karşılamıştır. Türkiye'de bu kadar spora hizmet eden ve katkı sunan kaç iş adamımız var? Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir ülke futbolu için büyük bir kazanımdır. Kulüpler arasında yaşanan kısır çekişmelere alet edilmesini doğru bulmuyoruz. Kendisi kişiliği ve yaptıklarıyla bunların çok ötesindedir."

Karakoç, Süper Amatör Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verdiklerini ifade ederek, kulübe destek amacıyla 10-30 Eylül tarihleri arasında Bağlar Belediyesi Göletli Park'ta dYöresel Ürünler Hediyelik Eşya Festivali düzenleyeceklerini kaydetti.

Futbol Federasyonu, Diyarbakırspor, Nihat Özdemir, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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