Diyetisyen Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyetisyen Gözaltına Alındı

Diyetisyen Gözaltına Alındı
08.02.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da bir diyetisyen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir diyetisyen, sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda bir sosyal medya kullanıcısının, yapay zekayla oluşturulan "çarşaf giydirilmiş domuz figürlü" paylaşımı nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin O.K. olduğu tespit edildi.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyetisyen, Güvenlik, Güncel, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyetisyen Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

19:03
Yeni transferler sahada İşte Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı 11’i
Yeni transferler sahada! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
18:20
İsrail’in ABD’ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 19:33:23. #7.11#
SON DAKİKA: Diyetisyen Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.