Son Dakika Haberleri: Dizel yasağına mahkemeden erteleme

Dizel yasağına mahkemeden erteleme

1 saat önce

Almanya'da idari mahkeme, Frankfurt'ta dizel araçların Şubat 2019'dan itibaren şehir merkezinde yasaklanmasının erken olduğuna hükmetti.

Dizel yasağına mahkemeden erteleme, System.String[]
Almanya'da idari mahkeme, Frankfurt'ta dizel araçların Şubat 2019'dan itibaren şehir merkezinde yasaklanmasının erken olduğuna hükmetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:54 

Almanya, Frankfurt, Ekonomi
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