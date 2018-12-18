Dizel yasağına mahkemeden erteleme
1 saat önce
Almanya'da idari mahkeme, Frankfurt'ta dizel araçların Şubat 2019'dan itibaren şehir merkezinde yasaklanmasının erken olduğuna hükmetti.
Almanya
'da idari mahkeme, Frankfurt
'ta dizel araçların Şubat 2019'dan itibaren şehir merkezinde yasaklanmasının erken olduğuna hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:54
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