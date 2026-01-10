Djalovic Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Djalovic Yılın Kareleri Oylamasında

10.01.2026 09:16
Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Djalovic, AA'nın oylamasına katılarak fotoğrafları değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Djalovic, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Radomir Djalovic, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" isimli fotoğrafına oyunu verip, "Çok zor seçmek, birçok problem, sıkıntı. Hepsi özel durumlar. Spor içinde çalışan insanlarız ama bu şekilde görmek... Hepimiz insanız, hepimizi etkiliyor, üzüyor." diye konuştu.

"Portre" özel kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli karesini seçen Radomir Djalovic, "Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" adlı fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Costas Baltas'ın "Zaferin ardından" isimli fotoğrafına oyunu veren Karadağlı teknik adam, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" adlı karesini tercih etti.

Djalovic, "Günlük Hayat" kategorisinde de Fareed Kotb'un çektiği "Çocuk her yerde çocuk" başlıklı kareye oyunu verdi.

Radomir Djalovic, yılın karelerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Hepsi mükemmel, çok güzel ve kaliteli fotoğraflar. İnsanların durumlarını, üzüntülerini, ruh hallerini gösteriyor. Güzel olmayan, nahoş şeyler de var. Hepsi belli bir mesajı veren fotoğraflar. Takip edilmeli."

Oylama 31 Ocak'ta sona erecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Çevre ve Doğal Yaşam", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

