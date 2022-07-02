Dodurga'daki seçmenler yarın sandık başına gidiyor - Son Dakika
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Dodurga'daki seçmenler yarın sandık başına gidiyor

02.07.2022 11:04
Dodurga'daki seçmenler yarın sandık başına gidiyor

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yarın yapılacak seçimde 1411 seçmen oy kullanacak.

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yarın yapılacak seçimde 1411 seçmen oy kullanacak.

Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dodurga Belediyesince açılan davada, Dodurga'nın belde statüsünü korumasına yönelik karar çıktı.

Yeniden belde statüsüne kavuşan Dodurga'da Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçim yapılıncaya kadar Çankırı Valiliği tarafından Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun belediye başkanı, mevcut muhtar Hasan Hüseyin Kaşıkçı da üç mahallenin muhtarı olarak görevlendirildi.

Belediye başkanlığı için en son 2009'da yapılan yerel seçimlerde oy kullanan seçmenler, 13 yıllık aradan sonra yeniden Dodurga Belediye Başkanı'nı seçmek için sandık başına gidecek.

Beldede 1411 seçmen, kurulacak 6 sandıkta oylarını kullanacak.

Beldede yarın yapılacak seçimde AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu başkanlık için yarışacak.

Beldedeki Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahallelerinde de seçim heyecanı yaşanıyor. Seçimlerde 3 mahalle için aralarında 3 kadın adayın da bulunduğu 13 muhtar adayı yer alıyor.

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Kaynak: AA

Çankırı Valiliği, Çankırı, Güncel, Son Dakika

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