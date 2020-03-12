"DOĞA'M EVİMDE" ile eğitime devam - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'DOĞA'M EVİMDE' ile eğitime devam - Son Dakika

"DOĞA'M EVİMDE" ile eğitime devam

6 saat önce

Doğa Koleji öğrencileri, temel dersler başta olmak üzere fark derslerini içeren eğitim programını e-doğa sistemi üzerinden yürütecek.

Doğa Koleji öğrencileri, temel dersler başta olmak üzere fark derslerini içeren eğitim programını e-doğa sistemi üzerinden yürütecek. Senkron ve asenkron olarak eğitim-öğretim sisteminin uygulanacağı programda 'DOĞA'M EVİMDE ile eğitim kaybı yaşanmayacak.


Milli Eğitim Bakanlığının, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı eğitim-öğretime ara verilmesi kararı nedeniyle Doğa Koleji, akademik takvimde yapılan değişikliklere uygun olarak "DOĞA'M EVİMDE" uzaktan eğitim programıyla eğitime kesintisiz devam edecek.


Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, senkron/asenkron sanal sınıf ve eğitim yönetim sistemleri ile öğrencilerine eğitim içeriklerini ulaştıran Doğa Koleji; öğrencilerinin bulunduğu her yerden eğitimine devam edecek. Okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm ders içeriklerinde akademik kadro tarafından hazırlanan ders anlatımı ve soru çözüm videoları, online sınavlar, dijital içeriklerinde hazır bulunan animasyonlar, interaktif uygulamalar ve etkinlikler olacak.


DOĞA'M EVİMDE uzaktan eğitim programı, çözüm ortağı Sebit iş birliği ile geliştirilen e-doğa sistemi üzerinden yürütülecek. Temel dersler ve fark ders içerikleri yeniden yapılandırılan ders programına uygun olarak verilecek.


e-doğa üzerinden erişebilecekleri yabancı dil içerikleriyle dört yeti bazlı eğitim modelini sürdürerek interaktif şekilde öğrencilerin dil becerilerini pekiştirmeye devam edecek.


DAGİS, LGS ve YKS denemelerini akademik takvimde belirtilen gün ve saatte yine e-doğa üzerinden uygulayacak olan Doğa Koleji; akademik kadrosu, danışman ve rehber öğretmenlerin yönlendirmesiyle 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınav hazırlık süreçlerini de uzaktan takip ederek, tatil süresince öğrencilere bilgi verecek. - İSTANBUL

Doğa Koleji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:26 Kaynak: İHA
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