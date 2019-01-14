Son Dakika Haberleri: Doğa, yeşil enerjiyi tehdit ediyor

Doğa, yeşil enerjiyi tehdit ediyor

1 saat önce

Yenilenebilir enerji uygulamalarının deprem, sel, fırtına, toprak kayması, kasırga gibi doğal afet kaynaklı risklere açık yapısı, bu tarz yatırımlar yapılırken geçmiş verilere dayalı, ileriye dönük ve analitik bir risk yönetim yaklaşımına başvurulmasını zorunlu kılıyor.

Doğa, yeşil enerjiyi tehdit ediyor, System.String[]
Yenilenebilir enerji uygulamalarının deprem, sel, fırtına, toprak kayması, kasırga gibi doğal afet kaynaklı risklere açık yapısı, bu tarz yatırımlar yapılırken geçmiş verilere dayalı, ileriye dönük ve analitik bir risk yönetim yaklaşımına başvurulmasını zorunlu kılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:11 

Ekonomi
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