Doğa, yeşil enerjiyi tehdit ediyor

Yenilenebilir enerji uygulamalarının deprem, sel, fırtına, toprak kayması, kasırga gibi doğal afet kaynaklı risklere açık yapısı, bu tarz yatırımlar yapılırken geçmiş verilere dayalı, ileriye dönük ve analitik bir risk yönetim yaklaşımına başvurulmasını zorunlu kılıyor.

Yenilenebilir enerji uygulamalarının deprem, sel, fırtına, toprak kayması, kasırga gibi doğal afet kaynaklı risklere açık yapısı, bu tarz yatırımlar yapılırken geçmiş verilere dayalı, ileriye dönük ve analitik bir risk yönetim yaklaşımına başvurulmasını zorunlu kılıyor.

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