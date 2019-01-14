Doğa, yeşil enerjiyi tehdit ediyor
1 saat önce
Yenilenebilir enerji uygulamalarının deprem, sel, fırtına, toprak kayması, kasırga gibi doğal afet kaynaklı risklere açık yapısı, bu tarz yatırımlar yapılırken geçmiş verilere dayalı, ileriye dönük ve analitik bir risk yönetim yaklaşımına başvurulmasını zorunlu kılıyor.
Yenilenebilir enerji uygulamalarının deprem, sel, fırtına, toprak kayması, kasırga gibi doğal afet kaynaklı risklere açık yapısı, bu tarz yatırımlar yapılırken geçmiş verilere dayalı, ileriye dönük ve analitik bir risk yönetim yaklaşımına başvurulmasını zorunlu kılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:11
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