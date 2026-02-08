Doğal Gaz Fiyatları Arttı - Son Dakika
Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları Arttı

08.02.2026 14:47
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14,593 lira, işlem hacmi 1.91 milyon lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 593 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 910 bin 968 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 831 bin 625 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 593 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 131 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 322 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 863 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 211 milyon 193 bin 45 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 211 milyon 210 bin 420 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
