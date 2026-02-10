Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

10.02.2026 14:57
Spot doğal gazda 1000 m³ fiyatı 14.469,08 TL, işlem hacmi ise 5,3 milyon TL oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 469 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 316 bin 44 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 149 bin 860 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 469 lira 8 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 369 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 192 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 745 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 230 milyon 608 bin 842 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 230 milyon 719 bin 718 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

