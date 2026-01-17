Doğal Gazda Fiyat Artışı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 184 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 701 bin 800 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 847 bin 13 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 184 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 825 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 893 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 474 lira 80 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 334 milyon 796 bin 704 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 334 milyon 97 bin 378 metreküp olarak kayıtlara geçti.