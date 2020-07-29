Doğal Göl'ün kent turizmine kazandırılması isteniyor - Son Dakika

Doğal Göl'ün kent turizmine kazandırılması isteniyor

KİLİS - Tilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk, Polateli ilçesinde doğal oluşan gölün mesire alanına dönüştürülerek kent turizmine kazandırılması için girişimde bulundu

İl Özel İdaresine ait 50 dönüm arazisinde 10 yıl önce dağlık alandan yol yapımı için hafriyat alınması sırasında yer altı kaynak sularının yüzeye çıkması nedeniyle 2 ayrı doğal göl oluştu. Göllerin çevresindeki tarla sahipleri, gölden su çekerek arazilerini sulamalarına rağmen gölün kurumaması dikkat çekiyor. Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk, İl Özel İdaresine başvurarak buranın mesire alanına dönüştürülmesi istedi. Oğuztürk, Kurumlar tarafından şimdiki gölün bulunduğu 10 yıl önce yol yapımı için malzeme çekildiğini ifade ederek, "bu alan yaklaşık 50 dönüm çıvarındadır. Gargaran diye tabir edilen yol yapımında kullanılan malzeme olan bir toprak yapısına sahiptir. Suyla çamurlaşmayan bir malzemedir. Yol yapımlarında dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Bu alandan malzeme çekilirken doğal su çıktı, bunun üzerine diğer taraflardan malzeme çekildi. Doğal gölet oluştu. 10 yıldır bu su hiç çekilmedi, gölün her iki tarafından çiftçiler, arazilerini sulamak için su çekiyorlar. Buna rağmen gölden su eksilmiyor. Buradaki alandaki malzemelerin çekildikten sonra en az 10-15 dönümlük alanda göl haline getirebiliriz. Etrafını ağaçlandırarak, güzel bir mesire alanına getirebiliriz. Bunun için çabamız var. İl Özel İdaresine başvurdum. İnşallah takipçisi olacağız" dedi.

"Göle balık bırakıldı"

Oğuztürk, Göle balık bıraktığını ifade ederek, "Kendi havuzumdaki balıkları toplayarak buradaki göle bıraktık. Şuanda milyonlarca balık yavrusu var, 5-6 yıldır balıklar üremeye devam ediyorlar. Zaman zaman akşam serinliğinde oltayla gelip balık tutanlar var" diye konuştu.