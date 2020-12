Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Pınarbaşı her mevsim ziyaretçilerini cezbediyor - Son Dakika

Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi her mevsim farklı doğası ile ziyaretçilerini kendine çekiyor.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Pınarbaşı ilçesi, her yıl daha çok sayıda turistin rotasında yer alıyor.

Zengin doğal güzellikleri ile dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan ilçe, ilkbahar ve yaz aylarında yeşil tonları ve serinliği ile sonbahar aylarında kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun farklı tonlarıyla bezeniyor, kışın ise beyaza bürünerek ayrı bir güzellik sunuyor.

"Horma Kanyonu şu anda doğa turizminin lokomotifi durumunda"

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, ilçenin doğa turizminde ön plana çıktığını söyledi.

Yaşar, "Bu anlamda Horma Kanyonu şu anda bu işin lokomotifi durumunda. Valla Kanyonu derinlikte dünyanın ikinci büyük kanyonu. Şelalesi ve mağaralarıyla Pınarbaşı doğa turizmi anlamında marka şehir denebilecek duruma geldi." dedi.

Bölgenin her mevsim doğaseverlere alternatifler sunduğunu aktaran Yaşar, şöyle devam etti:

"Her mevsim kendine has güzellikleri barındırıyor. Baharın yeşiliyle, yazın kanyonların serinliği ve endemik bitki çeşitliliğiyle, sonbaharda yaprakların sararması ve kızarmasının oluşturduğu muhteşem görüntüsüyle, kışın beyaz örtüsüyle ayrı güzel. Her mevsim ayrı bir görüntü ile bizi büyülüyor. Kısacası 4 mevsimin yaşanabileceği, insanların gelip, görebileceği nadir yerlerden biri. Bu sene sadece ağustos ayında 80 bin kişinin ziyaret ettiği Pınarbaşı'na 4 mevsim herkesi bekliyoruz."

İlçelerinin, bu kadar güzelliği içinde barındıran nadir yerlerden biri olduğunun altını çizen Yaşar, "Özellikle doğa turizm anlamında öne çıkmış bir ilçe durumundayız. Sözde değil özde doğa turizminde marka olmuş durumdayız. Doğa turizminde baş şehir diyebiliriz. Bu kadar doğal güzelliği içinde barındıran başka bir ilçe yok." ifadesinde bulundu.

"Sonbaharda doğaseverlerin mutlaka uğraması gereken yerlerden biri"

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş de Pınarbaşı'nın çok özel bir ilçe olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sonbaharda doğa fotoğrafçılarının, doğaseverlerin mutlaka uğraması gereken yerlerden biri. Pınarbaşı ilçemiz kanyonları, şelaleleri ve yürüyüş yollarıyla her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Burası sonbaharı o kadar güzel yaşıyor ki. Sonbahar adeta o şelaleden damla damla akıyor, Karadeniz'e ulaşıyor. Sonbaharla ilgili görmek istediğiniz, içerisinde yaşamak istediğiniz bir an düşünüyorsanız mutlaka Pınarbaşı'na uğrayın. Kanyonları, şelaleleri ve mağaraları ile harika bir tatil geçireceksiniz."

Keleş, aralık ayının ortalarına gelinmesine rağmen ilçede sonbahar renklerinin hakimiyetini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.