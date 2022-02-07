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Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu - Son Dakika

Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu

07.02.2022 14:15

Eyüpsultan ilçesinde bulunan Kemerburgaz doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Patlama seslerinin geldiği bölgedeki yangına acil olarak müdahale edildi.

İstanbul Kemerburgaz'daki doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Patlama seslerinin duyulduğu yangına acil olarak müdahale edildi. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

SU FİRMASINA AİT DEPO

Yangınla ilgili ilk bilgiler de geldi. Buna göre yangın çıkan deponun bir su firmasına ait olduğu ve toplamda 5 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiği öğrenildi.

İŞÇİLER CAN HAVLİYLE KAÇIŞTI

Yangın çıkan depoda çalışan işçilerin de alevlerden son anda kurtuldukları ve kendilerini can havliyle dışarı attıkları görüldü. İşçiler ve bölgedeki vatandaşlar, söndürme çalışmalarını endişe dolu bakışlar arasında izliyor.

İstanbul Kemerburgaz'daki doğal kaynak suyu tesisinde büyük yangın! Patlama sesleri geliyor
Olay yerinden gelen ilk fotoğraflar, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
İstanbul Kemerburgaz'daki doğal kaynak suyu tesisinde büyük yangın! Patlama sesleri geliyor
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İstanbul, Patlama, Yangın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu - Son Dakika
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