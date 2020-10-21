Doğalgazdan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta doğalgazdan etkilenen kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Kozlu ilçesine bağlı Topbaşı Mahallesi Gürgentepe Sokak üzerinde ikamet eden A.D., fenalaştı. Ailesinin fenalaştığını gören A.D., haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. A.D.'nın doğalgazdan zehirlendiği şüphesiyle kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK
- Kaynak: İHA
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