Doğan Kabak: "Hayatım boyunca aileme bakabilmek için para kazanmaya çalıştım"

Hayatı boyunca ailesine bakabilmek için para kazanmaya çalıştığını söyleyen Doğan Kabak, "Ben hayatım boyunca aileme bakabilmek için para kazanmaya çalıştım. Bu mecraya girdiğimde para derdim olmadan para kazanmaya başladım. YouTube'da para kazanmak amacıyla video çeken insanları farklı buluyorum. Bu mecra farklı bir yer" dedi. İşte açıklamalarının devamı...

Fenomenlerin etiket yediği ya da YouTuber olmanın "bir şey" olarak kabul edildiği yerde Doğan Kabak ciddiye alınıyor. Neden sence?

Bu iş tamamen samimiyete dayanıyor. Hiçbir şekilde kasmamakla ve geçmişinle alakalı bir durum. 20 sene boyunca otomobil dergisi hazırladım. Oradaki bilgi birikimi insanları etkiliyor diye düşünüyorum. Herhangi bir spor programında ismimi zikrediyorlar, takip ettiklerini söylüyorlar. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum.

Burada başarı kimine göre izlenme oranları oluyor kimine göre ise kaliteli ve özgün içerik. Sen YouTube'da kendini nasıl konumlandırıyorsun? Türkiye'de YouTube tüketimine nasıl bakıyorsun?

100 bin takipçiye sahip iken çok az kötü yorum alıyorduk. Şu anda kanalın büyümesine rağmen hala kötü yorum oranı az. Bu beni en çok sevindiren durumlardan biri. Sokağa çıktığım zaman insanlar beni yıllardır tanıyormuş gibi muhabbet ediyor. Bu çok inanılmaz bir şey. Türkiye'deki YouTube tüketimi çok hızlı ilerliyor. Bir gün bir şey trend oluyor ertesi gün bambaşka bir şey. Ben tezcanlı olduğum için onlara ayak uydurabiliyorum. Gündemi yakalamak gibi bir amacım yok ama kendimi değiştirerek günü yakalayabiliyorum.

20 yıl boyunca otomotiv sektöründeydin. YouTube haricinde Doğan Kabak'a bir title eklemek gerektiğini düşünüyor musun?

Eskiden böyle konulara çok takılıyordum. 24 yaşındayken çok iyi bir derginin yazı işleri müdürüydüm. 30 yaşında genel yayın yönetmeni oldum. Title o zamanlar çok havalı bir şeydi. Bir ortama girdiğimde mesleğimi söylemek çok havalıydı. Ama yaş ilerledikçe günlük hayatında birer cümle olduğunu ve 5 dakikalık hava atma meselesi olduğunu anladım. Şu anki hayatımdan inanılmaz mutluyum. Evet YouTuber olmak garip karşılanıyor. İşimi soranlara YouTuber olduğumu söylediğimde normalde ne iş yaptığımı soruyor. Bizim ekibimiz 6-7 kişilik bir ekip. Bu insanlar ekmek yiyor. O yüzden bu işe bir saygım var. YouTuber olmak 5 sene sonra çok saygın bir iş olacak çünkü şu an herkes YouTuber olmaya çalışıyor.

YouTube'da izlerken en şaşırdığın video ya da kanal hangisi?

Amerika'da İdris ustamız var ve orada sıva ustası olarak çalışıyor. Ben kafamı dağıtmak için televizyon yerine İdris ustayı açıyorum.

En kahkaha attığın?

Duygusal halı yıkamacılar.

En IQ'süz video ya da kanal?

Ben hayatım boyunca aileme bakabilmek için para kazanmaya çalıştım. Bu mecraya girdiğimde para derdim olmadan para kazanmaya başladım. YouTube'da para kazanmak amacıyla video çeken insanları farklı buluyorum. Bu mecra farklı bir yer.

Hayatındaki en sinirli kişi kim?

Benim bazı iniş ve çıkışlarım vardır. Çok sinirli insanları çevremde tutmak istemiyorum.

Hayatındaki en saf kişi kim?

Annem.

Hayatında en çok para harcayan?

Benim, en çok ayakkabılara para harcarım. Gidip 5 bin liralık olanları almıyorum ama çok ayakkabı alıyorum.

En komik kişi kim?

Ümit Erdim, en yakın arkadaşım. Beraber videolarda çekiyoruz. 15-16 senedir tanıyorum kendisini çok özel şeyler paylaştığımız için en komik o diyebilirim.

En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin?

Babam yoğun bakıma girmiştir. Orada boğazıma bir şey oturmuştu ve üç gün boyunca gitmemişti. İyileşince o düğümde geçti.

En son en çok neye şaşırdın?

Bir çekim için Atatürk Havalimanı'ndan izin almaya çalışıyorduk. Bu benim hayalimdi ve olamaz herhalde diye düşünüyordum. Bu oldu ve çektik ona çok şaşırmıştım.

En son en çok neye hayır dedin?

İş konusunda bazı markalara hayır diyorum. Bazıları ile enerjin çok iyi tutuyor ve YouTube dinamiklerini bildiğin anlıyorlar. Ama tersi durumlarda hayır diyorum.

Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın?

Bir abim vardı ve YouTube üzerinden bir şey rica etti. Onun istediği gibi olamayacağını ve istediği şeyin benim tarafıma da zarar vereceğini düşündüm. O da biraz yanlış anladı beni ama sonra konuştuk ve anlaştık.

Kendini affettirebileceğin bir andasın ve şu an seni dinliyor. Anlatır mısın?

Ben sözlerin gücüne tabii ki çok inanıyorum. Ama teori değil pratikçiyim. Eğer birine kendimi affettireceksem bunu sözle değil eylemle yaparım. Özrü kelimelerimle değil hissettirerek dilerim.

Affeder mi?

Bence affeder. Sadece biraz zamana yayılabilir.

Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin?

Bence aşk ve sevgi insanı dinamik tutan yaşadığını hissettiren bir şey.

Aşk mı sevgi mi?

Aşk bir süre sonra sevgiye dönüşüyor. Zaten kavramlara takılmamalı. Kalbinin atışını hissetmek çok güzel bir şey. Diğer türlü hayat çok rutin oluyor.

Arkadaş bunca yıl geçti hala aklımdadır, ne saçma bir anıydı.

Bir arkadaşımı şaka yüzünden yaktık. O mesela çok saçma ve kötü bir anımızdı. Arkadaşlarla evde oturuyorduk. İlerleyen saatlerde ben kolonyayı açtım ve arkadaşımın sırtına döktüm şaka yapmak için. Meğer kolonyanın tıpası çıkmış o yüzden hepsi boşaldı. Diğer arkadaşımda çakmakla şaka yaparken bir anda yandı. Salonda koşarken eşofmanı alev almasın diye indirmiştik ama lastiği beline yapışmıştı. Hala anlattıkça hastanedeki hali geliyor aklıma. Sonra bunu anlattıkça güldük ama kötü bir anıydı.

Çoğu kişi öyle biliyor ama ……………… .

Çoğu kişi beni rallici biliyor ama değilim. Biri internete benim hakkımda rallici yazmış. Evet, yarıştım ama profesyonel anlamda değil. Ralli, saygı duyulması gereken bir disiplin. Ama ben rallici değilim.

En unutamadığın araba hangisi?

McLaren kullanmıştım onu unutamadım. Yol versiyonu yapılmış bir yarış arabası klişesi vardır. McLaren kullanırken bu durumu sonuna kadar hissettim.

Doğan mı Serçe mi?

Hepsinin içerisinden Doğan SL ya da SLX derim.

Bir arabanın kaliteli olduğunu gösteren detay nedir?

İlk koltuğa oturulduğu andan itibaren anlaşılır. Yanlış anlaşılmasın ama bu herkesin anlayabileceği bir şey değil. Bir otomobilde kullanılan 7-8 çeşit deri var. Şu andaki derilerin çoğu geri dönüşümlü malzemeden yapılmış oluyor. Ama onun dahi kalitesi vardır. İyi bir arabaya oturduğunuz zaman önce deri kokar. Benim için otomobildeki en önemli detay koltuğudur. İçini en güzel gösteren yer koltuklarıdır. Dışını ise jant gösterir.

Dilediğin bir kişiye dilediğin bir soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın?

Gündemimle alakalı babama bir soru sormak isterdim. Bir hastalık geçiriyor ve sigara içmeye devam ediyor. Şimdi hastalığıyla ilgili tekrar bir süreç geçirdi. Sigara içmeye devam ederse yine kötü olacak. Her seferinde bana söz veriyor. O yüzden ona sormak isterdim içip içmeyeceğini. Bunun net bir cevabını isterim.