Doğançay'a Şirince modeli

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçe sokaklarını gezerek, mahallelerin sorunlarını tek tek çözüme kavuşturmak için kolları sıvadı. Doğançay'ı Çiçekliköy veya Şirince gibi bir modelle marka yapacaklarını belirten Başkan Sandal, Nafiz Gürman Mahallesi'ne düğün salonu ile Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor sahası ve Yamanlar'a da muhtarlık yeri sözü verdi.



İlk olarak Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan ile bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kurs, pazar yeri, yol düzenlemeleri, yağmur suyu birikintisinin önlenmesi, sağlık personeli ihtiyacı ve anons sistemi gibi talepleri dinledi. Doğançay'ı Çiçekliköy veya Şirince gibi bir modelle marka yapmayı planladıklarını anlatan Sandal, mahalle meydanında pazar yeri, yeni düğün salonu, kreş ve yeni imar düzenlemesi yapılması konularında bilgiler verdi.



Doğançay'ı cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirten Sandal, "Bizden sonraki kuşağa güzel şeyler bırakmalıyız. Buranın imarını değiştirip, Şirince veya Çiçekliköy gibi yapalım istiyoruz. Evleri yenileyelim. Yeni iş yerleri, parklar, yeşil alanlar, kahvaltı salonları, sosyal alanlar olsun. Mahallenin öncelikli sorunlarından olan yağmur suyu meselesi de İZSU tarafından kısa sürede çözüme kavuşturulacak. Burada vatandaşların arsalarına ödedikleri vergilerle ilgili bir mağduriyet söz konusu. Bunu da gidereceğiz; ayrıca ürettiğiniz bal ve zeytinyağını kadın kooperatifimiz bünyesinde satın. Belediye olarak biz de size destek olacağız. Kooperatifimizin ürettiklerinden satılmayanları belediye olarak alacağız" dedi.



Atıl haldeki basketbol sahasının yerine sosyal tesis kazandıracaklarını, Yeni Doğançay Spor Kulübüne de soyunma odası konusunda destek olacaklarını müjdeleyen Başkan Sandal, mahalledeki kaçak ve ruhsatsız yapılara da geçit vermeyeceklerini söyledi. Sandal ayrıca, hiçbir öğrenci kursunu da kapatmadıklarını vurgulayarak, tüm kursların yaş gruplarına göre belirlenecek sınıflarda devam edeceğini dile getirdi. Son 5 ayda Doğançay'a yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirten mahalle Muhtarı Arzu Nisan da, Başkan Sandal'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Nafiz Gürman Mahallesi'nde de Muhtar Hüseyin Doğan ile sokakları gezerek, yapılması gerekenleri yerinde inceleyen Başkan Sandal, pazar yerinin altındaki alana düğün salonu yapılması, muhtarlık binasına yeni yer, kreş ve futbol sahasının yenilenmesi için söz verdi. Sandal, yeşillendirme, kaldırım düzenlemesi ve anıt spor kulübüne de destek olunacağını belirtti. Başkan Sandal ayrıca, esnaf ziyaretleri kapsamında kendisine ikram edilen mırra teklifini de geri çevirmedi.



Yamanlar Mahallesi'nde ise Muhtar Kemal Aydın'ın yeni muhtarlık binası yeri ile kaldırım düzenlemeleri ve yeşil alan taleplerini alan Başkan Serdar Sandal, en kısa zamanda öncelikli olarak yapılabileceklerle ilgili birimlere talimat verdi. - İZMİR