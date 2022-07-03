Doğanın gizli hazinesi Turgut Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
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Doğanın gizli hazinesi Turgut Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor

03.07.2022 12:45

Doğanın gizli hazinesi Turgut Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor Muğla'nın gözde turizm ilçesi Marmaris'te doğa harikası olan Turgut Şelalesi, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınının ardından yaralarını sararken, bu yıl ziyaretçilerin göz bebeği oldu.

Doğanın gizli hazinesi Turgut Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor

MUĞLA - Muğla'nın gözde turizm ilçesi Marmaris'te doğa harikası olan Turgut Şelalesi, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınının ardından yaralarını sararken, bu yıl ziyaretçilerin göz bebeği oldu.

Marmaris ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi'ndeki Turgut Şelalesi, yüzlerce yıllık çınar ve sığla ağaçlarıyla çevrili. Fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturan şelalede kavurucu sıcaklarda serin ortamın keyfini yaşayan vatandaşlar da, o anları fotoğraflamayı ihmal etmiyor. Gelen ziyaretçiler hem yürüyüş yapıp serinliyor hem de küçük doğal havuzlar oluşan şelalenin önünde suya girerek sıcaklardan kaçarak serinliyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğrayan şelaleye, tatile geldiği Marmaris'ten gelen Özlem Eren; "Turgut Şelalesi'ne ilk defa geliyoruz. Daha önce hiç gelmemiştik ama adını duymuştum. Zaten aslen de buralı değiliz. Zonguldak'tan tatile geldik Marmaris'e. Ancak buralar güzel yerler, çok beğendik. Doğal ve sevimli bir yer. İnsanları da çok sıcak. Doğası ve havası çok güzel. Biz de çok yorulduk zaten dinlenmek için geldik. Sağlık personeliyim, hemşireyim ve pandemiden sonra çok iyi geldi burası. Okullar da tatil olunca çocuklarımızla birlikte dinlenmeye geldik" dedi.

Marmaris bölgesinin doğal güzellikleri ile adeta yalancı bir cennet olduğunu ifade eden Serdar Şekercioğlu; "Benim annem buralı, Orhaniyeli. O yüzden küçüklüğüm benim buralarda geçti. Memleketimizin her yeri güzel. Karadeniz'i Ege'si bir farklı güzel ama Marmaris'in hem merkezi hem de Datça, Bozburun gibi çevre köyleri bir başka güzel. Buralar için dünyadaki cennet diyebiliriz aslında" dedi.

"Yabancı turist ziyaretçiler yoğunlukta"

Şelale içerisinde bulunan bir işletmenin sahibi Ayşen Özdemir ise yerli turistleri de beklediklerini ifade ederek "Şu an bir yoğunluk var, ziyaretçilerimiz arttı. Yabancı turist olarak ziyaretçi daha fazla. Her gün safariler gelerek, turistleri getirmekte. Turistler baya bir yoğunluk katmakta, turizm açısından. Buraya yerli turistlerimizi de bekliyoruz. Gelirlerse daha da kalabalık olacak" dedi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından etkilenen Turgut Şelalesi'nin de etkilendiğini hatırlatan Özdemir; "Geçen seneki yangınlarla mücadele etmek bizim için zordu. Yanmaktan son anda kurtulduk diyebiliriz. Kendi imkanlarımızla yapabildiğimiz kadar yangını söndürmeye çalıştık. Allah bir daha göstermesin, inşallah bir daha yaşamayız" dedi.

Vatandaşları çevrenin kirletilmemesi yönünde uyarılarda bulunan Özdemir; "Biz buraya her ne kadar çöp kovaları koysak da çöpleri yere atan oluyor maalesef. Topluyoruz ama doğayı kirletmeseler daha güzel olur. Doğamızı temiz tutalım. Gezdiğimiz yerleri bir dahaki sefere geldiğimiz zaman yeniden temiz bulmak açısından temiz tutmalıyız. Hem doğamızı temiz tutmuş oluruz hem de görüntü açısından da güzel olur" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Eren Turgut, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğanın gizli hazinesi Turgut Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

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