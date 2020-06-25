Doğankent beldesinde "KOP ile tarladan sofraya projesi" - Son Dakika

Sorgun'un Doğankent beldesinde "KOP ile tarladan sofraya projesi" kapsamında baklagil paketleme tesisi kurulacak.



Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğankent Belediyesi ortaklığında, Sorgun İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından kurulacak tesislerle ilgili projenin imzalandığını söyledi.



Sungur, 3 milyon lira tutarındaki Doğankent Baklagil Paketleme Tesisi'nin bölge için çok iyi bir yatırım olacağını ifade ederek, "Köylümüz, üreticimiz yetiştirdiği, ürettiği baklagilleri daha kolay satma olanağı bulacak. Çiftçi için pazar, halk için istihdam, bölgemiz için marka, oluşturacak. Bu yatırımı beldemiz ve ilçemize kazandırmaktan gurur duyarız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.