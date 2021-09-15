Doğanşehir Muhtarlarıyla toplantı - Son Dakika

ZELYURT'TAN BAŞKAN GÜRKAN'A TEŞEKKÜR

İlçeye yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunulduğunu ifade eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "MASKİ, ilçemizde planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Memet Mert Bey daha önce yol asfalt daire başkanıydı. O dönemde ilçemize ve Malatya'mıza çok güzel hizmetler yaptı. Yapılan çalışmalardan dolayı Memet Mert nezdinde Yol Asfalt Daire Başkanlığına ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibinin vermiş olduğu karar sonucu Memet Bey, MASKİ Genel Müdürlüğü'ne getirilmiştir. Genel Müdürümüz Memet Bey'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğumuzda ilçemizde altyapı ile alakalı yaşanan aksaklıklardan bahsetmiştik.Kendileri bu noktada, oluşan arızalara anında müdahale edilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması için yeni bir strateji geliştirerek planlamalar yapmışlar. Yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

MERT: ÇOK HIZLI HAREKET EDECEĞİZ

Çalışmaların daha hızlı yapılması için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden MASKİ Genel Müdürü Memet Mert ise, "Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığında hizmet verirken MASKİ Genel Müdürlüğünde görevlendirildik. Yolda bizim altyapıda bizim. Yaşar Başkanımız görevde bulunduğu sürede çok ciddi çalışmalar yaptı. Bizlere bıraktığı yerden devam ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın, üstyapı ve altyapıda bize vermiş olduğu talimatları net. Arızalar ve bakım-onarım noktasında çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu sebeple daire başkanlıklarımız, ortak çalışarak sürekli istişare halindeler. Yaşar Başkanımızın yaptığı gibi sahada tüm ekip arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Sayın Başkanım, siz değerli muhtarlarımız ve bizler hep beraber kamu hizmeti yapıyor, vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu daha hızlı ve seri yapıp zamanı kısaltabilirsek bizim için daha randımanlı olur. İçme suyu ve kanalizasyon bekleyemez. Anında müdahale edilip en kısa sürede çözülmesi gerekiyor. Doğanşehir'de sondaj noktasında eksiklerimiz ve kuruyan kuyularımız var. Bu çalışmalar için uyguladığımız sistem şöyle; mevcut ekiplere ek olarak yeni ekipler dâhil ederek işleri daha seri yapacağız. Bekleyen çok iş var. Her işin aynı anda bitme şansı yok ama aciliyet arz eden yerleri öncelikli yaparak sırayla tamamlamayı planlıyoruz" dedi.