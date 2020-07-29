Doğanyol'un yeni Kaymakamı Altuntaş göreve başladı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanyol İlçe Kaymakamlığına atanan Talha Altuntaş, Doğanyol'da görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığının 14 Temmuz 2020 tarih ve 2020/362 sayılı kararnamesiyle Kırıkkale ile Delice ilçesine atanan Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural'ın yerine Konya'nın Tuzlukçu İlçesi Kaymakamı Talha Altuntaş atanmıştı.

Ayltuntaş, Doğanyol İlçe Kaymakamlığı görevine başladı.

1991 yılında Kocaeli' de doğan Talha Altuntaş lisans eğitimini 2015 Yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

18 Nisan 2016 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı ünvanıyla kamuda ilk görevine başlayan Altuntaş, ardından 2016 yılı içerisinde yazılı ve sözlü aşamasını başarı ile tamamladığı Maliye Bakanlığı Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonucunda 1 Aralık 2016 tarihinde Maliye Uzman Yardımcısı olarak Ankara'da göreve başladı. 24 Nisan 2017 tarihine kadar devam eden hizmet içi eğitim sürecinin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulunda (MASAK) görevlendirildi. Daha sonra 18 Mart 2019 tarihinde 107. Dönem Kaymakam adayı olarak Karabük Valiliğinde göreve başladı. Sırasıyla Rize ili Pazar ilçesi ve Ankara İli Çubuk ilçesinde Refik Kaymakamlık görevlerinde bulundu. 30 Mayıs 2019 tarihli Bakanlık Oluru ile Amasya İli Taşova ilçesine Kaymakam Vekili olarak atanan Talha Altuntaş, 10 Haziran 2019 günü Taşova ilçesinde Kaymakamlık görevine başladı. Daha sonra 25 Ekim 2019 tarihli Bakanlık onayı ile 28 Ekim 2019 tarihinde Konya ili Tuzlukçu Kaymakamı olarak göreve başlayan Talha Altuntaş, vekaleten Malatya'nın Doğanyol İlçesi Kaymakamlık görevine başladı. - MALATYA