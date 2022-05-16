Doğaseverler 3 bin metrede halay çekip, karda kaydı - Son Dakika
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Doğaseverler 3 bin metrede halay çekip, karda kaydı

16.05.2022 13:39

- Doğaseverler 3 bin metrede halay çekip karda kaydı Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın katılımıyla doğaseverler 3 bin metrede doğa yürüyüşü yapıp hem halay çekti hem de karda kaymanın keyfini çıkardı.

- Doğaseverler 3 bin metrede halay çekip karda kaydı

VAN - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın katılımıyla doğaseverler 3 bin metrede doğa yürüyüşü yapıp hem halay çekti hem de karda kaymanın keyfini çıkardı.

İpekyolu Belediyesi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları doğrultusunda koronavirüs sonrası normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen doğa yürüyüşünde kentin en yüksek dağlarından biri olan merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Erek Dağı zirvesine yürüyüş düzenlendi. Renkli görüntülerin olduğu etkinlikte doğaseverler 3 bin metrede hem karda kaydı hem de halaylar çekerek doyasıya eğlendi.

Doğal güzelliklerin arasında yürüyüş yaparak keyifli bir pazar gününü geride bırakan doğaseverler, etkinlik için İpekyolu Belediyesine teşekkür etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, doğa yürüyüşlerinin ilkinin startını verdiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde her hafta birçok doğal güzelliği içinde barındıran ilimizin farklı gezi noktalarına yeni yürüyüş programları planladık. Doğaseverler belediyemizin sosyal ve kültürel programlarını takip ederek etkinliklerimize katılabilirler. Bu gezilerimizin amacı pandemi sonrası normalleşme sürecine destek sağlamak. Gençlerimizden gelen talepler bu yöndeydi. Belediye olarak bu taleplere kayıtsız kalamadık. Bu etkinlik ile gençlerimize dağcılık sporunun gereklerinin yanı sıra dayanışma ve sosyalleşmenin de gerekleri aşılanıyor. Öte yandan bu topraklarda yıllar önce terör örgütü varken, şimdi gençlerimiz bu topraklarda güvenli bir şekilde spor yapıyor, etkinlik düzenleyebiliyorlar. Van çok güzel bir yer. Gölüyle, dağıyla, doğasıyla bütün güzellikleri içerisinde barındırıyor. Bu etkinliklerle bu güzelliklerin tanıtılmasına da katkı sunmuş oluyoruz. Dağa tırmanış boyunca gençlerimiz bu tarz etkinliklerin devamı niteliğinde taleplerde bulundular. Bizler de onların talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin gereği de bunu gerektirir. İnşallah hayırlara vesile olur çalışmalarımız. Tüm katılımcılara teşekkür ederim" ifadeleri kullanıldı.

Tırmanma ve iniş faaliyetinin yaklaşık 4 saat sürdüğü ve çeşitli ikramların verildiği etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Doğaseverler 3 bin metrede halay çekip, karda kaydı
Doğaseverler 3 bin metrede halay çekip, karda kaydı
Doğaseverler 3 bin metrede halay çekip, karda kaydı
Doğaseverler 3 bin metrede halay çekip, karda kaydı

YORUMLAR
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Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı

Emre Aydın, İpekyolu, Aydın, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğaseverler 3 bin metrede halay çekip, karda kaydı - Son Dakika


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