Son Dakika Haberleri: Doğaya Saldıkları Karbon Kadar Ağaç Dikiyorlar

Doğaya Saldıkları Karbon Kadar Ağaç Dikiyorlar

19 dakika önce

Kayseri'de, Hikmet Madazlı Anaokulu yöneticileri, yürüttükleri 'Yeşilana Karbon Ayak İzi' Projesi ile okullarının 1 yılda doğaya saldığı karbonu tespit ederek, karşılığında ağaç dikiyor.

Doğaya Saldıkları Karbon Kadar Ağaç Dikiyorlar, System.String[]
Kayseri'de, Hikmet Madazlı Anaokulu yöneticileri, yürüttükleri 'Yeşilana Karbon Ayak İzi' Projesi ile okullarının 1 yılda doğaya saldığı karbonu tespit ederek, karşılığında ağaç dikiyor.

Kayseri'de Hikmet Madazlı Anaokulu tarafından yürütülen 'Yeşilana Karbon Ayak İzi' Projesi ile önce okulun 1 yılda doğaya saldığı karbon tespit ediliyor. Ardından salınan karbonun karşılığında ne kadar ağaç dikeceklerini belirleyen okul yetkilileri, öğrenciler ve aileleri ile beraber ağaçları toprakla buluşturuyor.

Proje hakkında bilgiler veren Hikmet Madazlı Anaokulu Müdürü Ceyhan Tuncer, "Yeşilana Karbon Ayak İzi Projesi, geçen sene uyguladığımız ve çok beğendiğimiz bir proje oldu. Bu projenin Türkiye'de uygulanması için Milli Eğitim Bakanlığına sunduk. Projemiz bakanlık tarafından beğenilerek uygulandı. Şuanda 81 ilde uygulanması yapılmaktadır. Proje kapsamında öncelikle karbon ayak izini tespit ediyoruz. Velilerimiz ve çocuklarımızla birlikte karbon ayak izini tespit ettikten sonra doğaya salınan karbon salınımını tespit ediyoruz. Ardından doğaya dikeceğimiz ağaç miktarını tespit edip, velilerimizle birlikte doğaya çıkıyoruz. Öğrencilerimizle ve velilerimizle ağaçlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Geçen sene 2 bin adet meşe palamudunu ve 150 tane ladini Hacılar Lifos mevkiine diktik" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

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