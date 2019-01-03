Doğru Cevap'tan Ahbap Keşan'a, Ahbap Keşan'dan Muhtarlara
2 saat önce
Doğru Cevap Dershanesi okulda topladığı 2.el eşyaları Ahbap Keşan yetkililerine teslim etti.
3 Ocak günü Doğru Cevap Muhasebe Müdürü Merve Gündüz, Ahbap Keşan Başkanı Nuray Sönmez ve Yardımlaşma Grubu Üyesi Erdoğan Demir'e toplanan eşyaları teslim ettiler.
Sönmez ve Demir, Ahbap Keşan olarak başlattıkları bu kampanyaya destek olan Doğru Cevap Dershanesi yetkililerine teşekkür ettiler.
EŞYALAR YENİ MESCİT VE MUSTAFA KEMAL PAŞA MUHTARLIKLARINA TESLİM EDİLDİ
Doğru Cevap Dershanesi'nden alınan 2.el eşyalar buradan Ahbap Keşan Başkanı Nuray Sönmez ve Yardımlaşma Grubu Üyeleri Erdoğan Demir ve Safiye Gülgün Karasulu tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Yeni Mescit Mahalle Muhtarı Fikret Kantar ile Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar'a iletildi.
Kantar ve Kalfalar, bu yardımlar nedeniyle Ahbap Keşan ile Doğru Cevap Dershanesi yetkililerine teşekkür ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:59 Kaynak: Bültenler
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