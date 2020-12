Doğru'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Engelli kardeşlerimize destek olmak, hizmetlerinde bulunmak her şeyden önce bir gönül işidir. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır ve her insan aniden bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir. Güçlü Devletimizin ekonomi, siyaset, yatırım ve kalkınma alanlarında attığı dev adımlar engelli vatandaşlarımız adına da olumlu neticeler vermiş, özellikle 2004 yılında çıkarılan ve 2005 yılında yürürlüğe giren Engelliler Kanunu çerçevesinde çok ciddi temel kanuni düzenlemeler yapılmış ve hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilme imkanı ortaya çıkmıştır. Her vatandaşımız bilmelidir ki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri şüphesiz Aziz Milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve gücüne güç katacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Arabanlı engelli kardeşlerim olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, Araban ilçesi Belediyesi olarak Arabanlı engelli kardeşlerimizin tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, kendilerine saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP