AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, turunçgil ihracatının 2018 yılında 890 milyon dolara çıktığını, 2019 yılının ilk dokuz ayında ise 277 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, bu tablonun iddia edildiği gibi karanlık olmadığını söyledi.



Doğru, yaptığı açıkamada, ülkede turunçgil üretim alanının altıntop, limon, portakal, mandalina bazında 2002 yılında 1 milyon dekar iken 2018 yılında yüzde 38 artışla 1.434.895 dekara yükseldiğini belirtti. Aynı dönemde, turunçgil üretiminin 2002 yılında 2,4 milyon ton iken yüzde 104'lük artışla 2018 yılında 4,9 milyon ton olarak gerçekleştiğini hatırlatan Doğru, 2019 yılı TÜİK tahminlerinde toplam turunçgil üretiminin yaşanan iklimsel olumsuzluklar nedeniyle 4,3 milyon ton seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiğini vurguladı.



2002 yılında toplam turunçgil ihracatının 811.474 ton iken 2018 yılında 2 milyon tona ulaştığını vurgulayan Doğru, "2019 yılı ilk 9 ayında ise 640 bin tonluk ihracatımız söz konusudur. Hasat yeni başlamıştır zaten. Aynı dönemde, ülkemizin ihracattan elde ettiği gelir 2002 yılında 258 milyon dolar iken 2018 yılında 890 milyon dolara ulaşmıştır. 2019 yılı ilk dokuz ayında ise 277 milyon dolar seviyesindedir. Hem alanda hem de üretimdeki artışta Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler, hibe programları, eğitim ve yayım çalışmalarının yanında üreticilerimizin daha bilinçli, modern tarım tekniklerini uygulamalarının katkısı büyüktür. Sadece bu rakamlarla dahi belli olduğu üzere tablo anlattığı gibi karanlık değildir" dedi.



Daima üreticinin yanında olduklarını söyleyen Doğru, "Bir sorun varsa gereğini yapacak güce, bilgiye de sahibiz, herkesin gönlü rahat olsun. Çiftçilerimizin hem ihracattaki hem üretimdeki bütün sorunlarının çözümü noktasında hükümetimiz var gücüyle gayret ediyor. Biz de sahada Adana milletvekili olarak Çukurova'daki bütün çiftçilerimizin sorunlarına gereken ilgiyi, alakayı gösteriyor ve çözüm noktasında Bakanlık nezdindeki çalışmalarımıza bir bütün olarak devam ediyoruz" diye konuştu. - ADANA