Doğru yöntemle Vertigo hastalarının büyük çoğunluğu tek seansta tamamen iyileşebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğru yöntemle Vertigo hastalarının büyük çoğunluğu tek seansta tamamen iyileşebilir

Doğru yöntemle Vertigo hastalarının büyük çoğunluğu tek seansta tamamen iyileşebilir
22.05.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baş dönmesi (vertigo), milyonlarca insanın günlük yaşamını ve iş hayatını sekteye uğratan yaygın bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Frontiers in Neurology'de yayımlanan randomize klinik araştırmaya göre TRV Vertigo Manevra Koltuğu ile uygulanan BPPV (kristal oynaması) tedavisinde başarı oranı yüzde 97,1'e ulaşıyor; tam iyileşme için gereken ortalama seans sayısı yalnızca 1,5. Hastaların yaklaşık yüzde 47'sinde ise ilk seansın hemen ardından tüm şikayetler tamamen ortadan kalkıyor.

İstanbul'da TRV Vertigo Manevra Koltuğu'na sahip bir klinik olan Asya KBB'de bu teknoloji, çeyrek asırlık deneyime sahip Op. Dr. Fuat Güder tarafından uygulanıyor. Tedavi süreci ameliyat ve ilaç gerektirmiyor; kristal oynaması, milimetrik açıyla yapılan manevralarla gideriliyor. Hastalar manevra sonrasında 1 ay boyunca takip edilerek iyileşmenin kalıcılığı güvence altına alınıyor.

Op. Dr. Fuat Güder konuyla ilgili şunları söylüyor: "Vertigo tedavisinde tamamen ilaçsız bir yaklaşım sergileyerek hastalarımızın yaşam kalitesini koruyoruz. TRV Vertigo Manevra Koltuğu sayesinde kristal oynaması tedavisinde manevraları tam olması gereken açıyla milimetrik şekilde uygulayabiliyoruz. Hastalarımızın büyük çoğunluğu tek seansta tedavi olabiliyor; manevra sonrasındaki 1 aylık takip sürecimizle de iyileşmenin sürekliliğini sağlıyoruz.”

Vertigo, iş gücünü ve yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor

BMC Health Services Research'te yayımlanan sistematik derlemeye göre vestibüler hastalıklar, iş gücü kaybı nedeniyle büyük bir ekonomik kayba uğratıyor. Çalışan hastaların yüzde 50'den fazlasında iş verimliliği düşüyor, yüzde 27'si iş değiştirmek zorunda kalıyor, yüzde 21'i ise çalışma hayatını tamamen sonlandırıyor. Bu tablo, baş dönmesinin yalnızca bireysel bir rahatsızlık değil, toplumsal iş gücü kaybına yol açan bir sorun olduğunu gösteriyor.

Erken tanı ve doğru teknolojiyle bu kaybın önlenebileceğini vurgulayan Op. Dr. Fuat Güder, doğru açıyla uygulanan manevraların hastaları uzun vadeli kısıtlamalardan kurtardığını belirtiyor. Asya KBB, vertigo tedavisinin yanı sıra burun tıkanıklığı şikayetlerinde de radyofrekans yöntemiyle ameliyatsız burun eti küçültme tedavisi sunuyor.

"Hedefimiz, doğru teknolojiyle en konforlu çözümü sunmak”

Yaklaşık 5-6 yıldır İstanbul'da hizmet veren Asya KBB, kapsamlı KBB tedavilerindeki başarısı ve olumlu hasta geri dönüşleriyle sektörde öne çıkıyor. Op. Dr. Fuat Güder, gelecek hedeflerini şöyle özetliyor: "Hastalarımıza en doğru ve konforlu çözümü sunabilmek için TRV Vertigo Manevra Koltuğu gibi çağdaş donanımlara yatırım yapmaya devam ediyoruz. İstanbul'da bu teknolojiye sahip bir kurum olmanın sorumluluğuyla, vertigo ve kristal oynaması tedavisinde hata payını azaltarak tam açıyla müdahale gerçekleştiriyoruz. Manevra sonrası 1 aylık takip sürecimizle hastalarımızın iyileşmesinin kalıcı olmasını sağlıyoruz. Ayrıca diğer vestibüler testler ile de Vertigo ve Vestibüler sistem bozukluklarını doğru teşhis ve tedaviyle planyabiliyoruz. Baş dönmesinin yanı sıra burun tıkanıklığı şikayetlerinde de radyofrekans destekli ameliyatsız ameliyatsız çözümlerle yüksek başarı elde ediyoruz."

Hastane, Vertigo, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Vertigo Doğru yöntemle Vertigo hastalarının büyük çoğunluğu tek seansta tamamen iyileşebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararında “ihtiyati tedbir“ detayı Kılıçdaroğlu geri dönüyor Mutlak butlan kararında "ihtiyati tedbir" detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’li tüm vekiller “acilen“ genel merkeze çağrıldı Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:45:10. #7.13#
SON DAKİKA: Doğru yöntemle Vertigo hastalarının büyük çoğunluğu tek seansta tamamen iyileşebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.