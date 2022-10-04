Sudan'da benzinde yüzde 25,4 indirime gidildi - Son Dakika
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Sudan'da benzinde yüzde 25,4 indirime gidildi

04.10.2022 18:07
Sudan'da benzinde yüzde 25,4 indirime gidildi

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da hükümet, bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre başına yüzde 25,4 indirim yapılacağını açıkladı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da hükümet, bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre başına yüzde 25,4 indirim yapılacağını açıkladı.

Enerji ve Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, petrol piyasasındaki uluslararası fiyat değişimleri ve yerel üretim maliyetleri esas alarak yapılan aylık fiyat politika değerlendirmeleri kapsamında benzinde yüzde 25,4 motorinde ise yüzde 1,8 indirim yapıldı.

Yeni tarifeyle litresi 702 cüneyhten satılan benzin 522 cüneyh, 685 cüneyhten satılan motorinin litresi ise 672 cüneyh oldu.

Güney Sudan'ın 2011'deki referandumla bağımsızlığını kazanmasının ardından Sudan'da günlük petrol üretimi 450 bin varilden 60 bin varil seviyelerine gerilemişti.

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Kaynak: AA

Hükümet, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da benzinde yüzde 25,4 indirime gidildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'da benzinde yüzde 25,4 indirime gidildi - Son Dakika
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