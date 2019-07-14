Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de doğal gaz krizi: Akıncı'dan Rum tarafına ortak komite teklifi
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Doğu Akdeniz'de doğal gaz krizi: Akıncı'dan Rum tarafına ortak komite teklifi

3 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sundu

Doğu Akdeniz'de doğal gaz krizi: Akıncı'dan Rum tarafına ortak komite teklifi, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sundu.

Akıncı, öneriyi Rum lider Anastasiadis'in önceden incelemesine ve iki liderin baş başa görüşmelerinde birlikte değerlendirebilmelerine olanak sağlamak amacıyla, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu'nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov aracılığıyla iletti.
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Birleşmiş Milletler, Nikos Anastasiadis, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:52 
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