Doğu Akdeniz'de doğal gaz krizi: Akıncı'dan Rum tarafına ortak komite teklifi
3 saat önce
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sundu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Birleşmiş Milletler
Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis
'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sundu.
Akıncı, öneriyi Rum lider Anastasiadis'in önceden incelemesine ve iki liderin baş başa görüşmelerinde birlikte değerlendirebilmelerine olanak sağlamak amacıyla, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu'nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov aracılığıyla iletti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:52
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