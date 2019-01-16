Doğu Akdeniz'de Kış

Adana
, Hatay
ve Osmaniye
'de, yoğun kar, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Adana'nın Tufanbeyli
ilçesinde, kent merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan kar nedeniyle, 4 ahır ile semt pazarının çatısı çöktü.
İlçeyi Saimbeyli
ve Kahramanmaraş
'ın Göksun
ilçesine bağlayan kara yolları ile 33 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Dün akşam saatlerinden bu yana elektrik verilemeyen ilçede kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Kar
yağışının sürdüğü ilçede yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
D-400'de su birikintisi trafiği aksattı Merkez Seyhan
ilçesinde sağanak nedeniyle D-400 kara yolunda su birikintileri oluştu.
Kara yolundaki alt geçitlerde trafik aksadı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Kozan
ilçesinde de toprak kayması sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.
Hatay'da fırtına ve sağanak
Hatay'ın İskenderun
ilçesinde, sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Arsuz
ilçesi Karaağaç
Mahallesi'nde de bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Fırtına nedeniyle iki ilçede de sahile vuran büyük dalgalar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Osmaniye
Osmaniye'nin Kadirli
ilçesinde de sağanak bazı tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı.
Olumsuz hava şartlarından dolayı çok sayıda küçükbaş ve kümes hayvanı telef oldu, evleri su bastı.
Azaplı Köyü Muhtarı Ertürk Tayyipoğlu, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle köy mezarlığının da su altında kaldığını dile getirdi.