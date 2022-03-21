Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak

21.03.2022 11:57
Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün, Adana, Mersin, İskenderun, Toprakkale ve Mamure'deki istasyonları arasında 22-24 Mart tarihlerinde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün, Adana, Mersin, İskenderun, Toprakkale ve Mamure'deki istasyonları arasında 22-24 Mart tarihlerinde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

TCDD'den yapılan açıklamada, ilaçlamanın 22 Mart'ta Adana gar sahası ile Adana-Mersin istasyonları arasında, 23 Mart'ta da Adana-Toprakkale-İskenderun gar ve istasyonları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

İskenderun-Toprakkale-Mamure-Adana istasyonları arasının da 24 Mart'ta ilaçlanacağı aktarıldı.

Otla mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığı ifade edilen açıklamada, demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilere, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca yaklaşılmaması ve dikkatli olunması, bu alanlarda hayvanların otlatılmaması ve arıların alandan uzaklaştırılması istendi.

YORUMLAR
500
Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı Adana'da 9 milyon 430 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Adana'da 9 milyon 430 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti, İskenderun, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
11:54 Şişli'de 4 aylık Kayra bebek iddiaya göre yatağında nefessiz kaldı, ardından ölü bulundu!
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:05:20. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement