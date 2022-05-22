Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

22.05.2022 17:56
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Doğu Akdeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyıları, Adana'nın doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Meteoroloji, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

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