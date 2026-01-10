Doğu Akdeniz İhracatı 1.7 Milyar Dolar - Son Dakika
Ekonomi

Doğu Akdeniz İhracatı 1.7 Milyar Dolar

Doğu Akdeniz İhracatı 1.7 Milyar Dolar
10.01.2026 11:19
Mersin, Hatay ve Adana, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatına 1,7 milyar dolarlık katkı sağladı.

MUSTAFA ÜNAL UYSAL/MEHMET BAYRAK - Türkiye'nin geçen yılki yaş meyve ve sebze ihracatına Mersin, Hatay ve Adana'dan 1 milyar 692 milyon 33 bin dolarlık katkı sunuldu.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2025'te farklı ülkelere 3 milyar 704 milyon 414 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin bu sektördeki dış satımının önemli miktarını Adana, Mersin ve Hatay yaptı.

Geçen yıl 986 milyon 124 bin dolarlık ihracat yapan Mersin'in Türkiye genelindeki payı yüzde 26,6 oldu.

Dış satıma geçen yıl 523 milyon 609 bin dolar katkı sunan Hatay ise Türkiye ihracatının yüzde 14,1'ini gerçekleştirdi. Adana ise 182 milyon 300 bin dolarlık dış satımla ihracatta yüzde 4,9'luk payı sahibi oldu.

Geçen yıl yaş sebze ve meyve ihracatının yüzde 45,7'sini yapan Mersin, Hatay ve Adana, Türkiye'nin bu sektördeki dış satımına 1 milyar 692 milyon 33 bin dolarlık katkı sundu.

"Ülke ihracatına, istihdamına daha büyük katkılar sunmak için çalışıyoruz"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejdat Sin, AA muhabirine, yaş meyve ve sebzenin ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Sektör paydaşları olarak önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Sin, bunların sonuçsuz kalmadığına dikkati çekti.

Yaş meyve ve sebze ihracatında Doğu Akdeniz illerinin önemli paya sahip olduğunu belirten Sin, şunları kaydetti:

"Bütün iklimsel dezavantajlara rağmen 2025'i iyi bir yerde noktaladığımızı düşünüyorum. Doğu Akdeniz'de çok güzel ürün deseni gelişiyor. Amacımız da pahada değerli ürünler üretebilmek. Bunu planlayarak ülke ihracatına, istihdamına daha büyük katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2026'da iklimsel ekstra bir şey olmazsa ihracat potansiyeli rakamda da değerde de çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Her şey normal giderse 2026'da üstüne en az yüzde 25 koyarız diye düşünüyoruz. Hedefimiz de bu oranda ihracatımızı artırmak."

Kaynak: AA

