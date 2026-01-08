Doğu Akdeniz İhracatı 2025'te Artış Gösterdi - Son Dakika
Ekonomi

Doğu Akdeniz İhracatı 2025'te Artış Gösterdi

Doğu Akdeniz İhracatı 2025'te Artış Gösterdi
08.01.2026 11:31
Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye, 2025'te ihracatta %5,26 artış yakalayarak 10,3 milyar dolar sağladı.

Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'den geçen yıl 10 milyar 300 milyon 498 bin 700 dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2024'te 9 milyar 785 milyon 22 bin 940 dolarlık ihracata ulaşan Doğu Akdeniz'deki 4 kent, 2025'te dış satımda yüzde 5,26'lık artış yakaladı.

Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'den geçen yıl çeşitli ülkelere 10 milyar 300 milyon 498 bin 700 dolarlık ürün pazarlandı.

Bölgenin ihracat lideri Mersin

Ürün çeşitliliğiyle öne çıkan Mersin'den, 12 ayda 3 milyar 629 milyon 861 bin 130 dolarlık dış satım yapıldı.

İhracatın yüzde 20,9 arttığı yaş meyve ve sebze, 986 milyon 124 bin 480 dolarla sektörler arasında ilk sırada yer aldı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri grubu 970 milyon 742 bin 420 dolarla ikinci, kimyevi maddeler ve mamulleri de 235 milyon 15 bin 910 dolarla üçüncü oldu.

Mersin'de geçen yıl 229 milyon 933 bin 550 dolarlık ihracat yapma başarısı gösteren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, yüzde 332,9'luk artış oranıyla dikkati çekti.

Depremlerden etkilenen Hatay dış satımı büyük ölçüde korudu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın 2025'teki ihracatı, 2024'e göre yüzde 0,2 azalışla 3 milyar 471 milyon 43 bin 900 dolar kaydedildi.

Yeniden inşa ve ihya çalışmalarının sürdüğü kentin dış satımında 2 milyar 38 milyon 90 bin 20 dolarla ilk sırada yer alan çelik sektörünü, 523 milyon 609 bin 810 dolarla meyve sebze grubu, 126 milyon 574 bin 770 dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

Hatay'dan yurt dışına 1 milyon 51 bin 200 dolarlık ürün gönderen mücevher sektörü, dış satımda bir önceki yıla oranla yüzde 1174,3'lük artış yakaladı.

Adana'nın yurt dışı pazarında kimyevi maddeler grubu ön planda

Adana'da geçen yıl yüzde 0,4 artışla 3 milyar 44 milyon 461 bin 10 dolarlık ihracat kaydedildi.

Dış satımda kimyevi maddeler ve mamullerinin yüzde 2,5 artış ve 607 milyon 402 bin 580 dolarla ilk sırada yer aldığı kentte, 490 milyon 698 bin 440 dolarla tekstil ve ham maddeleri grubu ikinci, 364 milyon 959 bin 900 dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri üçüncü sırada yer aldı.

Adana'da yüzde 602,7'lik artış gösteren tütün ihracatı, 3 milyon 78 bin 840 dolarla en fazla yükselen dış satım kalemi oldu.

Osmaniye'nin dış satımında tekstil ve ham maddeleri sektörü ilk sırada

Doğu Akdeniz'de geçen yıl dış satımda en fazla artış yakalayan kent Osmaniye oldu.

Geçen yıl önceki seneye göre ihracatını yüzde 19,9 artıran Osmaniye'den, 155 milyon 132 bin 660 dolarlık ürün pazarlandı.

Osmaniye'de yüzde 21,6 artış ve 56 milyon 110 bin 820 dolarla dış satımda ilk sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri sektörünü, yüzde 40,7'lik artış ve 55 milyon 242 bin 790 dolarla çelik sektörü, yüzde 17,1 artış ve 16 milyon 556 bin 500 dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

Kentin geçen yılki ihracatında yüzde 77,9 artış gösteren makine aksamları grubundan 5 milyon 209 bin 880 dolarlık dış satım yapıldı.

Kaynak: AA

