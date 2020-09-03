Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı (2) - Son Dakika

Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı (2)

BİR REKOR DA HATAY'DANMeteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Adana ile birlikte Eylül ayının en sıcak gününün Hatay'da yaşandığını açıkladı.

Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı (2), System.String[]

BİR REKOR DA HATAY'DAN

Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Adana ile birlikte Eylül ayının en sıcak gününün

Hatay'da yaşandığını açıkladı. 15 Eylül 1994'te 42,9 ile en yüksek hava sıcaklığının yaşandığı  Hatay'da, termometreler bugün 42,6 dereceyi gördü.TERMOMETRE 51 DERECEYİ GÖSTERDİ Doğu Akdeniz'i etkisi altına alınan sıcak hava, Osmaniye'de de etkisini gösteriyor. Vatandaşların büyük çoğunluğu gününü evinde geçirirken, güneş altındaki termometrelerde hava sıcaklığı 51 dereceyi gösterdi.İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UYARDI: DİKKAT EDİN Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, ağustos ayı sonunda başlayan ve 6 Eylül'e kadar devam edecek sıcak hava dalgasına ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Nemli ve sıcak havaların insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Bahçacı, "Yaz aylarının son günlerinde ülkemizi, özellikle güney ve güneydoğu illerimizi etkisi altına alan sıcak hava dalgası 'riskli grup' diye tabir ettiğimiz yaşlı, çocuk, hamile ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı sağlık açısından olumsuz etkiliyor. Bundan dolayı risk grubunda yer alan vatandaşlarımızın bu dönemde sağlıklarına çok daha fazla dikkat etmeleri gerekir" dedi.BU SAATLERDE DIŞARIYA ÇIKMAYINSıcak hava dalgasından korunmanın yolları hakkında bilgi veren Bahçacı, alınacak bazı basit tedbirler ile sıcak hava ve yüksek nemin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bir miktar azaltmanın mümkün olabileceğini belirtti. Bahçacı, "Mesela güneş ışınlarının dünyamıza en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkılmamalı, çıkılması gerekiyorsa gölge yerler tercih edilmelidir. Aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı, alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli, günde en az 2-2.5 litre su tüketilmeli, mevsim meyveleri, yeşil yapraklı sebzeler mutlaka öğünlerimizde yer almalı, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmeli ve sık aralıklarla duş alarak, vücudun ısısı düşürülmelidir" ifadelerini kullandı.ASFALTTA YUMURTA PİŞİRDİLERMersin'de düğün organizatörü Samet Karataş ise sıcak havaya dikkat çekmek için güneşin altında tavaya yumurta kırdı. Karataş, arkadaşlarıyla birlikte kısa sürede pişen yumurtayı ekmek  ile yedi.

İbrahim EMÜL-Soner AYDIN/ OSMANİYE-MERSİN,


Doğu Akdeniz, Eylül, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 16:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı (2) - Son Dakika

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