Doğu Anadolu'da 1821 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde kar ve tipi nedeniyle 1821 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da akşam saatlerinde etkisini artıran ve gece boyunca süren kar yağışı nedeniyle 852 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri ile Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da iki gündür etkili olan kar nedeniyle 450 köy yolunda ulaşım bulunmuyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 450 köy ile ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin gece gündüz çalıştıkları ve yol açma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise yollarda buzlanma ile don olaylarına karşı tuzlama yapıldığı kaydedildi.

Erzincan

Erzincan'da kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Kara yollarında sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kentte, 171 köy yolu da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri 9 ekip, 9 greyder, 3 dozer, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars

Kars'ta etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle 180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle merkezde 34, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 23, Digor'da 24, Kağızman'da 38, Sarıkamış'ta 31, Selim'de 4, Susuz'da 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar, geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgenin yüksek kesimlerinde yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Kentte ulaşımda aksamalar yaşandığı aktarılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen kar yağışı ve tipi nedeniyle olumsuz bir durumla karşılaşmamak adına, Ardahan- Şavşat, Damal- Posof ve Çıldır-Aktaş kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişi geçici süreliğine durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Iğdır

Iğdır'da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresine bağlı 5 ekip, kent genelinde kapanan 60 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı Dağı'nda bulunan Ağrı-Iğdır kara yolundaki Pamuk Geçidi'nde de ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Tunceli

Tunceli'de önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle 108 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 6 karla mücadele ekibi köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürüdürüyor.

Ekiplerin çalışmalarını yüksek kesimlerde etkili olan tipi olumsuz etkiliyor.