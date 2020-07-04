Doğu Anadolu'da 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak.

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan ile Erzincan'ın kuzey ve doğusunda öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Iğdır'da 19 ve Erzincan'da 21 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 35, Erzincan'da 34, Ağrı'da 30, Kars'ta 26, Erzurum ile Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.