Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Boş cadde sokaktan görüntü Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelgede yeni önlemler kapsamında hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Hafta içi her gün devam edecek kısıtlama kapsamında, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan, Iğdır'da 21.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ve tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok bölgesinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.

Polis ve zabıta ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyarılarda bulundu. Kars'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.