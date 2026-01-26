Doğu Anadolu\'da Dondurucu Soğuk ve Kırağı

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava, sis ve kırağı etkili oldu.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde soğuk havanın da etkisiyle buzlanma ve kırağı oluştu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte ağaçlar ve araçlar kırağıyla kaplandı.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20,6 dereceye düştüğü kentte, kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle bitkiler, ağaçlar kırağı tuttu.

Sarıkamış ilçesinde bina çatılarında, ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu, camlar buz tuttu. Bitkilerin kırağıyla kaplandığı ilçede, dereler tamamen dondu.

Vatandaşlar, arabalarına battaniye ve branda sararak soğuktan korumaya çalıştı.

Vatandaşlardan Koçar Aktaş, kar yağışından sonra soğukların başladığını belirterek, "Camlar hep buz tuttu, dışarıda duramıyoruz, hep hasta olduk. Sobamızı yaktık, çok aşırı soğuk var." dedi.

Ağrı

Ağrı'da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Vatandaşlar, arabalarını soğuktan korumak için battaniye ve branda ile sardı.

Nehir ve derelerin donduğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu.

Kent merkezinde soğuk nedeniyle kırağı oluştu.

Kentin Kura Nehri bölgesinde de sis etkisini gösterdi.

Tunceli

Tunceli'de hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesi sonucu ağaçlarda kırağı oluştu.

Soğuk hava nedeniyle yolların da buzlandığı şehirde, ekipler tuzlama çalışması yaptı.

Bazı vatandaşlar, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan serçelere yem verdi.