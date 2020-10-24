Doğu Anadolu'da en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum'da 2, Erzincan ve Iğdır'da 5, Tunceli'de 8 derece ölçülürken sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2, Ağrı ve Kars'ta ise 1 derece kaydedildi.

Termometrelerin sıfırın altında 5 dereceyi gördüğü Ardahan'ın Göle ilçesi ise bu sıcaklık ile bölgede en soğuk yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 28, Erzincan'da 25, Iğdır'da 24, Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Erzurum ve Ardahan'da ise 21 derece olması bekleniyor.