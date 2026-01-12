Doğu Anadolu'da Soğuk Hava ve Kar Etkili - Son Dakika
Doğu Anadolu'da Soğuk Hava ve Kar Etkili

12.01.2026 10:19
Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de soğuk hava şartları etkili, kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışı beklenen Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Erzurum'da, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Vatandaşların park halindeki araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile kapladığı kentte, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ardahan

Ardahan'da da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ölçüldü.

Soğuk havanın etkisiyle akarsuların yüzeyi buzla kaplandı.

Kentte bugün beklenen kar, yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olmaya başladı.

Tunceli

Tunceli'de ise soğuk havanın yanı sıra kar etkili olmaya başladı.

Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, ekipler kar küreme çalışması yaptı.

Bazı vatandaşlar da araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Kars

Kars'ta da termometreler gece sıfırın altında 5 dereceyi gösterdi.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri kar ve buzla mücadele çalışması yürüttü.

Sarıkamış'ta belediye ekipleri, caddelerde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Kaynak: AA

